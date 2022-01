GFVip, Delia Duran ha un tatuaggio dedicato ad Alex Belli: gaffe sul vero nome

Delia Duran è finalmente riuscita ad entrare nella casa del GFVip da concorrente. La moglie, o presunta tale, di Alex Belli sta facendo parlare continuamente di sé a causa del triangolo con l’attore e Soleil Sorgé. In queste ore, però, i fan del reality hanno notato una particolarità sul suo corpo. Vediamo cosa è successo e perché sta facendo così tanto discutere.

Tatuaggio d’amore

L’attrice e modella, per dichiarare tutto il suo amore per il marito, ha deciso di fare un tatuaggio dedicato proprio a lui. Non sappiamo da quanto tempo abbia questo tattoo ma sicuramente il periodo di tempo è compreso nella durata della loro relazione, ovvero tre anni. Il tatuaggio in questione è molto semplice: due lettere vicine tra loro, AB. Un gesto molto romantico quello di Delia, se non fosse che c’è un piccolo errore.

AB sta per Alex Belli, ma questo è il suo nome d’arte poiché l’attore in realtà si chiama Alessandro Gabelli. Questa particolarità è stata subito notata dai telespettatori del GFVip e dagli utenti social che adesso si chiedono il motivo di tale scelta. Chissà se la donna o lo stesso Alex decida di fare chiarezza sulla questione.

La foto in questione e la segnalazione sul tatuaggio sono stati condivisi anche da Amedeo Venza, il quale scherzando ha dichiarato: “Non è che ha tatuato AleBasciano inconsciamente?”.

Il triangolo con Soleil

Ormai la storia con Alex sembrerebbe vacillare sempre di più a causa della sua amicizia con Soleil Sorgé. Le due non riescono a trovare un punto d’incontro e la Duran è sempre più convinta che i due siano innamorati.