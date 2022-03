GFVip, Delia Duran irriconoscibile quando partecipò a Miss Venezuela

Il nome di Delia Duran è tornato alla ribalta durante questa edizione del GFVip. La modella e attrice, infatti, inizialmente non ha apprezzato il modo di fare di suo marito Alex Belli con Soleil Sorgé, tuttavia poi si è scoperto che in realtà praticano l’amore libero. Attualmente la donna è nella casa ed è riuscita anche ad acciuffarsi la finale.

Cambiamento negli anni

La cosa che sta lasciando i fan del programma interdetti è il cambiamento che Delia ha fatto in questi anni. Infatti, stanno circolando in rete delle foto che risalgono al 2006, quando la donna partecipò a Miss Venezuela. Negli scatti condivisi dalle pagina di gossip, la vippona appare in modo totalmente diverso rispetto ad oggi.

Il sorriso è sempre lo stesso ma in generale sembra totalmente un’altra persona. È chiaro che stiamo parlando del 2006, tanti anni fa, anni in cui la modella e attrice è cresciuta, ha cambiato look in base anche alle mode attuali.

Delia Duran ha intrapreso la carriera televisiva debuttando nelle telenovelas venezuelane come attrice. Tuttavia, una volta arrivata in Italia si è dedicata alla sua carriera di modella. Ad oggi la donna è famosa soprattutto per la sua relazione con Alex Belli e per aver portato su Canale 5 il concetto di amore libero tramite il GFVip.

I rapporti con Soleil

Nonostante un inizio di rapporto devastante, le due donne ad oggi convivono in casa in serenità e civilmente. C’è sempre tempo per una chiacchiera, un balletto e un sorriso, ormai la questione di Alex sembrerebbe davvero chiusa.