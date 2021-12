GFVip, Delia Duran paparazzata mentre bacia un altro uomo: è tutto organizzato?

Non ha intenzione di concludersi il triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorgé e Delia Duran. Quest’ultima, infatti, non ha apprezzato il comportamento del compagno all’interno della casa del GFVip, così ha deciso di partire. Tuttavia, in queste ore, il sito Whoopsee.it ha lanciato uno scoop non indifferente. Vediamo di cosa si tratta.

Nuova paparazzata

Qualche giorno fa, Alfonso Signorini mostrò ad Alex Belli un’esclusiva di Chi in cui Delia si mostrava in atteggiamenti intimi con un collaboratore. Tuttavia, l’attore ha subito smentito le accuse rivelando che in quel caso la sua compagna non stava facendo nulla di male. Sui social si è scatenato il putiferio e la maggior parte ha accusato i due di aver architettato il tutto per portare avanti il reality. La stessa Soleil, nei giorni successivi, ebbe non pochi dubbi sulla veridicità di queste storie.

Ad oggi, invece, una nuova paparazzata sta facendo il giro del web. Grazie al sito Whoopsee.it, Delia Duran è stata beccata con un altro uomo in atteggiamenti molto intimi. I due in alcuni scatti si baciano appassionatamente durante una serata al ristorante argentino “El Carnicero” di Milano insieme ad un uomo.

Alex Belli e Soleil Sorgé

Nel frattempo, continua la chimica artistica tra l’attore e l’influencer italo-americana. Alex ha ammesso di essere innamorato di Soleil ma di non voler perdere Delia, in quanto lei rappresenta la realtà e il suo futuro. Sono tante le persone che stanno criticando i loro atteggiamenti e talvolta accusati di aver organizzato tutto.

Questa sera, quindi, Alfonso farà vedere le immagini ad Alex? Come reagirà l’attore davanti ai baci appassionati della sua compagna nei confronti di un altro uomo? Ma soprattutto, Delia avrà organizzato questa paparazzata per far ingelosire il suo compagno? Non ci resta che attendere.