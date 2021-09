GFVip, Delia Duran show, Clarissa Hailé Selassié: “Addirittura la minaccia?”

Ieri sera Alex Belli ha trascorso una serata non proprio semplice. Tutto è iniziato quando il modello ha fatto la conoscenza delle tre principesse etiopi, le quali si stanno rivelando una bella sorpresa. Tuttavia, la moglie di Alex, Delia Duran non la sta prendendo benissimo.

COME UN FRATELLO – Nella clip mostrata durante la diretta abbiamo visto un Alex molto sereno e che si sta vivendo questa grande esperienza senza alcun tipo di problema e con il massimo rispetto per sua moglie. Tuttavia, Delia Duran è molto gelosa di suo marito e non accetta la vicinanza di nessuna donna.

La donna, infatti, si è lamentata sui social dapprima attaccando Sophie Codegoni per le dichiarazioni nella clip di presentazione e successivamente anche le principesse. La donna ha addirittura avvertito le ragazze dicendo che sarebbe entrata in casa per portarsi via il marito. A quel punto è intervenuta Clarissa Hailé Selassié, la quale ha esordito dicendo: “Io sono scioccata”.

“Addirittura la minaccia? Noi proviamo un affetto fraterno per lui…Lo consideriamo un fratello…” ha spiegato Clarissa, cercando di giustificare la loro vicinanza ad Alex Belli. Una cosa è certa, Delia Duran è pronta ad entrare in casa e far valere tutta la sua gelosia. Belli, infatti, prima di entrare nella casa era stato molto chiaro: mettere da parte la possessività della moglie per godersi serenamente questa esperienza.

Cosa accadrà adesso? Da una parte un’agguerrita Sophie Codegoni, dall’altra le tre dolci sorelle.