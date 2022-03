GFVip, Denis Dosio portato via dalla polizia: era nudo in un bosco

Denis Dosio in queste ore è finito al centro delle polemiche per esser stato fermato dalla polizia mentre girovagava nudo in un bosco. Cosa è successo? Vediamo insieme cosa è accaduto.

Preoccupazione per l’influencer

Denis è un giovane influencer, idolo di molte ragazze giovani sui social, ma anche ex gieffino. Il giovane infatti partecipò alla quinta edizione del GFVip e non arrivò lontano a causa di una discussa bestemmia. Una volta uscito dal programma Dosio si è dedicato alla sua attività di influencer, aprendo anche un canale su OnlyFans.

OnlyFans è la celebre piattaforma senza filtri in cui è possibile vendere i propri contenuti piccanti per ricavare soldi. Il suo profilo sta davvero avendo molto successo, proprio per questo motivo il giovane ha avuto problemi con la legge. Ma cosa sarà successo nello specifico?

L’influencer ha fatto preoccupare parecchio i suoi 900.000 follower a causa di una stories girata in modo abbastanza frettoloso: “È successo un ca**o di casino. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci. Spero la seconda!”. Successivamente il nulla, il giovane non si è più fatto sentire. Stando a delle testimonianze oculari, pare che Denis sia stato beccato nudo con un altro ragazzo in un bosco a girare video proprio per OnlyFans.

Com’è finita?

Dopo qualche ora, Denis è riapparso sui social spiegando ai suoi follower: “La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà adesso e nemmeno cosa faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”. Probabilmente il giovane se la caverà con una multa salata, anche se in molti hanno pensato che potesse essere una trovata pubblicitaria per vendere di più.