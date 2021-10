GFVip, divergenze tra le sorelle Selassié: “Spero che ci dividano il prima possibile”

Iniziano i primi attriti tra le sorelle Selassié concorrenti del Grande Fratello Vip. Come ormai saprete, le tre ragazze partecipano come se fossero un solo concorrente ma di fatto sono tre donne molto diverse tra loro. Anche sul web, c’è una netta preferenza per Jessica in confronto a Lulù e Clarissa, amate un po’ di meno rispetto alla maggiore.

DIVERGENZE PER LA NOMINATION – Essendo un unico concorrente, le sorelle hanno a disposizione solo un nome da fare per le nomination. Questo, infatti, potrebbe creare numerose divergenze per le preferenze, come accaduto durante l’ultima diretta. Clarissa avrebbe voluto nominare Soleil Sorgé ma di fatto non ha potuto perché le altre due ragazze non volevano.

A quel punto, la ragazza si è sfogata nella notte con Jo Squillo e Ainett Stephens: “Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare”.

CLARISSA VS SOLEIL – Non contenta, la ragazza ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti di Soleil: “A me non piace proprio. Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega niente e mi tratta in maniera pessima. Poi non chiede nemmeno scusa quando sbaglia”.

“Mi sono anche venuti degli attacchi di panico. Con lei purtroppo non si può parlare è come farlo con un muro tanto. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Io e le mie sorelle non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù. Che poi Soleil va a chiedere scusa a Jessica e a me no? Mi dispiace ma così non mi piace e non sono del pensiero delle mie sorelle“ ha concluso la ragazza, la quale sembrerebbe non viversi serenamente il rapporto con la Sorgé.