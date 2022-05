GFVip, duro sfogo di Federica Calemme sui social: “Non sono affari vostri!”

Federica Calemme ha sbottato contro un follower che ha messo in discussione per l'ennesima volta la sua storia con Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti all’interno della casa del GFVip. Se per l’imprenditore è stato amore a prima vista, per la modella napoletana ci è voluto più tempo per legarsi a lui. Tuttavia, l’amore è esploso una volta usciti dalla casa e a telecamere spente. In queste ore, però, la giovane si è ritrovata per l’ennesima volta a dover parlare della sua relazione sui social, vediamo cosa è accaduto.

Il durissimo sfogo di Federica

Nel pomeriggio, un follower di Federica ha commentato e ironizzato su una foto dell’ex gieffina: “Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi per il tuo presunto fidanzato”. Queste parole hanno mandato la Calemme su tutte le furie, la quale infatti ha replicato: “Quindi non vivi più?”.

Successivamente, la modella ha pubblicato questo screenshot nelle stories di Instagram e ha proseguito con un lungo sfogo: “Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me! Distinti saluti!”.

Come prosegue la sua storia d’amore?

La relazione con Gianmaria Antinolfi, stando a questo duro sfogo, procede a gonfie vele. Tuttavia i due sembrerebbero molto riservati e più di una stories o qualche foto insieme, non pubblicano molto sui social. I due infatti preferiscono vivere la relazione lontana dalle telecamere e dai social network.

Inoltre, se ben ricordate, la stessa Federica non voleva lasciarsi andare con Gianmaria nella casa del GFVip, proprio per tutelarsi e non voler spifferare ai quattro venti i suoi sentimenti. Forse è per questo che la sua permanenza nella casa è durata relativamente poco, sicuramente la sua riservatezza e timidezza hanno giocato un ruolo fondamentale.