GFVip, ecco Giulia Salemi da bambina: “Mi prendevano in giro” [FOTO]

Giulia Salemi è una nota influencer e modella italo-persiana, protagonista dell’ultima edizione del GFVip, condotta da Alfonso Signorini. Ad oggi è seguitissima sui social, ma l’avete mai vista da bambina? PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

UN SUCCESSO INCREDIBILE – La giovane modella ha partecipato a ben due edizioni del GFVip, in entrambe le quali ha trovato l’amore. La prima volta si innamorò di Francesco Monte ma la storia finì poco dopo essere usciti fuori dalla casa. L’anno scorso, invece, la Salemi nonostante mille peripezie, ha ritrovato la serenità accanto a Pierpaolo Pretelli.

I due attualmente sono ancora una coppia, si amano moltissimo e pare che Giulia abbia trovato anche la stabilità con la famiglia di lui. Vi ricordiamo, infatti, che la giovane ragazza venne bersagliata dalla famiglia di Pierpaolo poiché a lei preferivano la showgirl Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, al cuor non si comanda e Pierpaolo Pretelli vive sereno la sua storia d’amore con l’italo-persiana.

L’INFANZIA – Proprio al GFVip, Giulia ha raccontato qualche aneddoto della sua infanzia, per niente facile. Le sue origini sono sempre state motivo di bullismo per lei, le folte sopracciglia un bersaglio facile per le ragazzine della sua età. Insomma, per l’influencer non è stato semplice vivere la sua infanzia ma nonostante tutto ad oggi è amatissima sui social.

Nella foto che vi abbiamo linkato, Giulia appare molto simile ad ora: i lineamenti sono gli stessi e anche la conformazione delle labbra. I folti capelli neri e anche le sopracciglia scure sono rimaste. La modella era una bellissima bambina e ha conservato tale bellezza.