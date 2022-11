GFVip, Edoardo Donnamaria criticato per delle frasi su Micol Incorvaia: “Dal vivo non è come su Instagram”

Edoardo Donnamaria ha ricevuto parecchie critiche in queste ultime ore a causa di alcune dichiarazioni fatte sull’ex fidanzata Micol Incorvaia. Nello specifico, il volto di Forum ha cercato di fare un discorso costruttivo sulle responsabilità delle influencer ma parlando della sua ex fidanzata ha fatto un brutto scivolone, stando a quanto si percepisce tra gli utenti web.

Le parole di Edoardo

Tra una chiacchiera e un’altra con Antonella Fiordelisi e Tavassi, Donnamaria ha cercato di attirare l’attenzione su un discorso molto importante che riguarda le influencer. In particolare, il gieffino ha criticato questa moda delle influencer di ritoccarsi sempre il volto, cancellando ogni tipo di imperfezione e mandando così un messaggio estremamente negativo ai ragazzi che le seguono.

Parlando di questo però, il ragazzo ha fatto chiari riferimenti a Micol Incorvaia, sua ex fidanzata: “Micol comunque, quando la vedi dal vivo, io che l’ho conosciuta su Instagram…perché io l’ho conosciuta sui social, comunque ti fa… Poi non è che io abbia mai pensato che fosse una ragazza brutta, però comunque rispetto a Instagram. Micol non era il mio tipo, sono andato oltre l’estetica”.

I social si dividono

In tanti hanno criticato le parole di Edoardo nei confronti della sua ex fidanzata, ma in molti hanno anche difeso il discorso generale che stava facendo. Dopo queste parole, Donnamaria ha proseguito: “Quello che dovete capire voi influencer che avete un seguito importante e che quando si parla di come il social network influenzi in modo negativo i giovani dal punto di vista dell’aspetto fisico, voi che siete così tanto seguite, avete una responsabilità.

Non è un gioco. Magari dici che tanto lo fanno tutte, però tu stai contribuendo a un processo che è estremamente negativo nei confronti dei ragazzini. La gente sta male, non è colpa tua ma in minima parte stai contribuendo a questa cosa. Non è una caz***a”. Successivamente Edoardo Tavassi ha iniziato a parlare di Beatrice Valli, ma proprio in quel momento l’audio si è interrotto.