GFVip, Edoardo Tavassi infrange il regolamento: ecco cosa ha detto

Nella casa del GFVip la curiosità di cosa accade fuori è sempre in cima alla classifica. Nonostante le dinamiche, gli intrighi, le passioni e le liti, la noia delle volte si fa sentire ed è facile cadere nella tentazione di sapere cosa accade fuori dalle mura della casa. Edoardo Tavassi nelle ultime ore ha infranto il regolamento parlando di ciò che è successo fuori dal reality prima del suo arrivo.

Tavassi riporta la classifica di gradimento

Parlando con Edoardo Donnamaria, il fratello di Guendalina Tavassi ha svelato la classifica di gradimento circolata prima che entrasse nella casa. L’uomo, con tanto di metafore e bisbigli, ha fatto capire al suo omonimo chi è il preferito e chi no.

Ecco le parole riportate da IsaeChia: “Il fatto che uno si espone tanto ti fa spaccare a metà. Invece quelli che non dicono un c***o mai sono quelli che alla fine sopravvivono tipo l’anno scorso. È uguale zì. Ci stava pure tutta la cosa delle percentuali però quella non me la ricordo. L’ho vista poco prima di entrare di tutti (si riferisce alla classifica, ndr). Di tutti voi che c’eravate prima. Tu stai tipo la Roma (si riferisce a Edoardo Donnamaria, ndr). Europa League, zì. Gli immuni non ho capito perché sono quelli. Loro rischiano tutti”.

Le parole di Edoardo, se apparentemente non sembrano nulla di compromettente, in realtà sono molto gravi poiché va contro il regolamento del gioco parlare di ciò che accade fuori dalla casa. Per questo motivo, probabilmente arriverà un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Anche Oriana Marzoli parla della classifica

Edoardo, però, non è di certo l’unico ad aver parlato della classifica di gradimento. Anche Oriana Marzoli, discutendo con Antonino Spinalbese, ha fatto intendere che Nikita è molto amata dal pubblico alludendo alla classifica. Probabilmente anche l’influencer riceverà un provvedimento disciplinare.