GFVip, eliminazione di Soleil Sorgé: l’ultimo confronto con Alex Belli e le accuse di Dayane Mello

Con grandissima sorpresa da parte dei telespettatori, lunedì sera Soleil Sorgé ha perso il televoto contro Davide Silvestri e ha abbandonato la casa del GFVip. Una vera sorpresa per i fan dell’influencer italo americana, convinti di poterla portare in finale. Durante la diretta, la 27enne ha avuto un ultimo confronto con Alex Belli, il quale non ha perso un attimo per deriderla. In sua difesa però è arrivata la migliore amica Dayane Mello.

Scontro all’ultimo voto: Soleil perde contro Davide

Tramite una catena architettata dalla produzione, la Sorgé si è ritrovata al televoto contro il suo amico Davide per decretare il terzo finalista. Tuttavia, la persona “perdente” avrebbe dovuto abbandonare la casa e rinunciare alla corsa alla finale. Inaspettatamente, l’influencer italo-americana ha perso contro l’attore ma prima di abbandonare la casa, Alfonso ha deciso di farle avere un ultimo confronto con Alex Belli.

Nello specifico, Signorini le ha svelato che sarebbe entrata in studio direttamente giovedì a causa dell’ora tarda e che se avesse voluto, avrebbe potuto passare la notte con Belli. Sole ha sorriso ma ha declinato l’offerta gettando però benzina sul fuoco. L’influencer infatti ha sottolineato che ad Alex non sarebbe dispiaciuto affatto, così lui ha deciso di rispondere per le rime.

“Ti sbagli di grosso, fly down ciccia, sei troppo sicura di te” ha chiosato Belli. La Sorgé ci è rimasta molto male considerando che avrebbe preferito qualche parola di conforto da parte di un amico, a seguito dell’eliminazione.

Dayane Mello contro Alex Belli: “Cog****e”

La modella brasiliana, ex gieffina e migliore amica di Soleil, in una diretta l’ha difesa a spada tratta andando contro Belli. “Tra l’altro l’ha derisa pure questo cog****e. Che rabbia! Perché questo qua deve credersi così? Che mer*a è?” ha tuonato Dayane su Instagram. Inoltre, l’ex gieffina ha avuto anche qualche parola per la produzione accusandola di aver già programmato tutto e di falsare il televoto.