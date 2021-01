GFVip, Elisabetta Gregoraci al centro di una polemica: “Lei a Dubai, noi a casa!”

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip, fortemente voluta da Alfonso Signorini. Tuttavia, la showgirl calabrese non ha firmato il contratto fino a febbraio poiché troppo preoccupata di lasciare suo figlio, Nathan Falco, senza madre per così tanti mesi. In queste ore, la Gregoraci è finita al centro di una polemica.

POLEMICHE PER ELISABETTA GREGORACI – La showgirl calabrese era assente nell’ultima diretta del GFvip poiché volata a Dubai per trascorrere gli ultimi giorni di vacanze natalizie assieme al figlio avuto con Flavio Briatore, suo ex marito. Per l’occasione, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi scatti in spiaggia suscitando una forte ondata di polemiche.

Le foto della showgirl sono state fortemente criticate da tanti utenti, i quali l’hanno attaccata di non rispettare le norme anti-Covid e di essere volata negli Emirati Arabi mentre tante famiglie sono chiuse in casa. “Ecco un’altra a Dubai e noi chiusi nelle regioni per il Covid” ha scritto un utente sul web.

Tuttavia, in molti hanno difeso Elisabetta specificando che lei non vive in Italia e che le leggi all’estero sono diverse. “Ma non vive in Italia, le leggi sono diverse!” si legge. Parole che hanno trovato il pieno sostegno dell’ex gieffina, la quale si è accodata alle risposte: “Non ci arrivano”. Ma non è finita qui, perché successivamente Elisabetta ha scritto un messaggio generale: “Ogni tanto documentiamoci perché è importante!”.

Purtroppo questi commenti non sono bastati a fermare l’ondata di critiche alla showgirl. Altri utenti hanno scritto alla Gregoraci frasi molto forti e cattive come “Pierpaolo non ti ci poteva portare a Dubai, il vecchio sì”. La showgirl però non si è fatta intimorire e ha risposto: “Grazie a Dio posso andarci da sola!”.