GFVip, Elisabetta Gregoraci confessa di aver avuto un flirt con l’ex ragazzo di Lindsay Lohan

Il gossip circolato circa un anno fa su Elisabetta Gregoraci e l’ex di Lindsay Lohan si è rivelato decisamente vero. A confermarlo proprio l’ex moglie di Flavio Briatore durante una confessione a Tommaso Zorzi, molto amico della Lohan. Vediamo cosa si sono detti i due gieffini.

ELISABETTA GREGORACI CONFESSA UN FLIRT – Prima di cena, gli inquilini erano radunati in salotto e Tommaso Zorzi ha raccontato degli episodi della sua vita in cui ha fatto le famose “scene madri”, di cui ha spesso parlato nella casa. Tommaso, infatti, ha svelato di aver nascosto il passaporto di un suo ex fidanzato per non farlo ripartire.

Elisabetta Gregoraci ha così approfittato per raccontare un suo episodio di vita passata: “Lo hanno fatto anche a me per non farmi partire. Poi hanno organizzato un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. E siamo partiti. Pochi giorni e siamo tornati”. La Gregoraci è sembrata visibilmente contenta di questa storia e ha poi aggiunto che questi gesti li ha sempre apprezzati.

Successivamente Stefania Orlando le ha chiesto chi fosse l’uomo della storia ma Elisabetta ha preferito non rispondere. Tuttavia, la showgirl si è smentita dopo chiacchierando proprio con Tommaso Zorzi.

ELISABETTA GREGORACI HA AVUTO UN FLIRT CON L’EX DI LINDSAY LOHAN – Chi segue da tempo Tommaso Zorzi, sa perfettamente che l’influencer è un caro amico di Lindsay Lohan. Il ragazzo l’ha anche aiutata durante alcuni suoi periodi neri e non si è mai nascosto a riguardo. Elisabetta Gregoraci, durante questi racconti, ha ammesso di aver spesso incontrato l’attrice a Monaco, pertanto chissà, forse lei e Tommaso hanno delle amicizie in comune.

Elisabetta Gregoraci ha fatto un nome coprendosi il viso, tuttavia, è stata ripresa da un’altra telecamera nella casa. Dal labiale è uscito fuori il nome “Matteo”, ex fidanzato di Lindsay Lohan. La Gregoraci ha ammesso a Tommaso Zorzi che è lui il protagonista della storia raccontata qualche tempo prima. “Sì, è stato con me” ha detto Elisabetta Insomma, la showgirl ha confermato il pettegolezzo di un anno fa.