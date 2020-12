GFVip, Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: notte di passione? Parla un paparazzo

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è spesso al centro del gossip, dapprima con i problemi del divorzio con Flavio Briatore, successivamente di una presunta storia fuori dalla casa del GFVip mentre intraprendeva un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Insomma, la Gregoraci non si è fatta mancare nulla in questo periodo.

PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA E VOLTI CONOSCIUTI – Dopo aver saputo del prolungamento del programma fino a metà febbraio, sono comparsi alcuni nomi di nuovi concorrenti come, ad esempio, Filippo Nardi. L’ultima volta lo abbiamo visto nel reality L’Isola dei Famosi ma questa volta potrebbe riapparire nella casa più spiata d’Italia. E proprio con Nardi, si riaccendono alcune voci su Elisabetta Gregoraci.

ELISABETTA E FILIPPO: NOTTE DI FUOCO? – Oggi a Mattino Cinque, Federica Panicucci ha trattato un argomento molto scottante, un’ipotetica notte di fuoco tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha lanciato questa bomba che ha lasciato tutti i telespettatori sorpresi. Il paparazzo ha raccontato di non avere né foto né prove di altro genere per accertare il fatto, se non una telefonata avuta proprio con Filippo Nardi.

“È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di più… L’ho chiamato immediatamente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico” ha esordito il paparazzo. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Nardi, sarebbe opportuno non parlarne troppo di questa storia per rispetto di Elisabetta e di suo figlio, Nathan Falco.

“Ho chiamato Filippo Nardi e molto elegantemente ha detto che di questa cosa non vuole parlare anche perché Elisabetta è una mamma e non vuole andare a parlare di storie passate soprattutto in questo momento che è abbastanza inguaiata e non vuole buttare benzina sul fuoco. A differenza di altri suoi ex che hanno raccontato dettagli intimi, lui è stato molto elegante anche perché mi conosce ed avrebbe potuto raccontarmi qualsiasi cosa” ha concluso Andrea Franco Alajmo. Se ne parlerà in diretta?