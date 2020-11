GFVip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nascondono dei litigi passati?

Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta la settimana scorsa. Dei nuovi “vipponi”, la Salemi è quella che sta durando di più poiché Paolo Brosio è stato eliminato dal pubblico e Stefano Bettarini squalificato per una bestemmia, tutto nella stessa puntata. Tuttavia, nonostante la modella italo-persiana sia entrata ottimista come sempre, potrebbe nascondere qualcosa.

ELISABETTA GREGORACI E GIULIA SALEMI: COSA BOLLE IN PENTOLA? – La prima settimana trascorsa in casa è stata pressoché tranquilla, anzi, pare che Giulia abbia legato particolarmente con Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e presentatrice tv. Tuttavia, qualcosa non quadra nel loro idilliaco rapporto.

Gli amanti del gossip apprezzeranno questo retroscena sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Le due sembrerebbero andare d’amore e d’accordo, tuttavia, ebbero una furiosa litigata in passato, forse nemmeno chiarita del tutto.

Il settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, ha lanciato una notizia molto interessante su queste due protagoniste: “Nella Casa Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?”.

Insomma, pare che Giulia ed Elisabetta abbiano avuto dei dissapori ma non sappiamo se questi litigi siano stati effettivamente risolti. Per ora sembra che la situazione sia molto tranquilla, vedremo se Alfonso Signorini affronterà la faccenda.