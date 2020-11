GFVip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di nuovo vicini?

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dopo l’entrata di Selvaggia Roma, ha subito una battuta d’arresto. I due, da sempre amici speciali, hanno iniziato a discutere proprio a causa dell’ex Temptation Island, entrata nella casa con una buona dose di gossip.

LA FORTE LITE TRA ELISABETTA E SELVAGGIA – Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma hanno avuto una fortissima lite in questi giorni, non del tutto risolta a causa di alcune esternazioni di Selvaggia. La ragazza si è subito attaccata a Pierpaolo e ha accusato Elisabetta di averlo preso in giro e illuso, solo per far parlare un po’ di loro e di rimanere fino alla fine del gioco.

Inoltre, Selvaggia ha più volte ribadito che Elisabetta è impegnata fuori dalla casa, altrimenti i colpetti sul cuore che lei faceva non si spiegano affatto. Tutte queste dichiarazioni hanno molto infastidito la Gregoraci, la quale l’ha minacciata di querela qualora avesse continuato a calunniarla così. In tutto ciò, Pierpaolo ha iniziato ad avere dei ripensamenti.

PIERPAOLO STANCO DI ELISABETTA? – Pare che l’entrata in scena di Selvaggia Roma abbia destabilizzato l’opinione di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci. Il ragazzo sembrerebbe essere stanco di questa situazione, di rincorrere qualcuno che effettivamente ha innalzato un muro. “Ad oggi è cambiato ciò che provavo per Elisabetta, sta svanendo. Ho decelerato, mi fa male ciò che mi ha detto ma non mi vedo più com’ero prima. Infatti sono cambiato, anche con lei” ha affermato Pierpaolo.

PIERPAOLO ED ELISABETTA SEMPRE VICINI – Tuttavia, le parole di Pierpaolo stanno a zero considerando i gesti e le azioni compiute all’interno della casa. La pagina Instagram del Grande Fratello ha pubblicato uno spezzone di un video molto dolce con i due protagonisti. Mentre Elisabetta lavava i piatti e Pierpaolo li asciugava, non sono riusciti a fare a meno di stuzzicarsi e l’ex moglie di Briatore, dopo che lui l’ha abbracciata da dietro, ha affermato: “Sei un monello”. Per vedere il video cliccate qui.