GFVip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli parlano in codice: “Ti piace, si vede”

Messaggi in codice per i due gieffini, di chi parlano?

Nella giornata di ieri, Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di una fortissima lite con Selvaggia Roma e a seguire con Pierpaolo Pretelli. Chiusi nel cucurio, Selvaggia ha approfittato per parla della presunta relazione e dei sentimenti tra Pierpaolo ed Elisabetta. Tuttavia, l’ex Temptation Island non ha risparmiato l’ex moglie di Flavio Briatore, dicendone di tutti i colori.

FORTE LITE IN CASA – Elisabetta Gregoraci ieri sera è andata a salutare Pierpaolo attraverso la piccola porticina che collega la casa al cucurio. La showgirl però si è accorta che Selvaggia stava parlando di lei con Pierpaolo ed è andata su tutte le furie accusandola di essere solo in cerca di notorietà. La lite tra le due donne è durata almeno un’ora, stando alle clip pubblicate online e in tutto ciò, Elisabetta Gregoraci non ha risparmiato nemmeno il suo amico speciale Pierpaolo.

TUTTO PERDONATO? – Nonostante la serata pessima, questa mattina Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono svegliati più uniti che mai. I due hanno iniziato a scambiarsi dei messaggi criptici in codice per non essere ripresi dalle telecamere. Tuttavia, alla regia del GFVip non sfugge nulla.

I due molto probabilmente stavano parlando di Selvaggia Roma poiché era proprio seduta davanti a loro. Elisabetta ha scritto sulla schiena di Pierpaolo un messaggio del tipo “Ti piace”. Pierpaolo allora si è messo a ridere e la Gregoraci ha continuato: “Si vede da come la guardi”. Insomma, Pierpaolo potrebbe provare un reale interesse per Selvaggia?

Ricordiamo che Selvaggia Roma è entrata nella casa portandosi dietro un gossip dopo l’altro. La ragazza ha svelato di aver avuto un flirt con Pierpaolo ma anche con Enock, mandando in subbuglio gli equilibri della casa. Clicca qui per vedere il video.