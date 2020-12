GFVip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli? La segnalazione

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé grazie al rapporto costruito con Pierpaolo Pretelli. I due hanno sempre avuto un’amicizia speciale, mai sfociata in una vera e propria storia d’amore. Da quando la Gregoraci è andata via, però, pare che Pierpaolo abbia ripreso in mano il suo percorso all’interno della casa infastidendo molto la showgirl calabrese.

LO SFOGO DI ELISABETTA GREGORACI – Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, delle fonti vicine ad Elisabetta Gregoraci avrebbero notato una certa commozione e una voglia di ritornare in casa con Pierpaolo Pretelli. Sembrerebbe, inoltre, che dietro le quinte del reality la Gregoraci abbia sparato a zero anche su Giulia Salemi, la quale si è avvicinata particolarmente a Pierpaolo.

Il web, infatti, è spaccato in due: coloro che non credono affatto a questa storia con Elisabetta Gregoraci e i fan dei gregorelli. Tuttavia, la sorpresa fatta dalla ex di Pierpaolo, Ariadna Romero, avrebbe mischiato le carte in tavola e sono tanti i telespettatori che hanno notato dell’affetto palese tra i due.

Come mai allora, Elisabetta Gregoraci in puntata ha esortato Pierpaolo ad andare avanti senza pensare troppo a lei? La showgirl ha fatto un discorso all’ex velino di Striscia che sembrava quasi un forte addio, “La vita vera è fuori” ha ammesso EliGreg.

ELISABETTA CONTRO GIULIA SALEMI – Inoltre, sempre secondo Amedeo Venza, pare che Elisabetta Gregoraci abbia avuto un particolare sfogo con Giulia Salemi. Dietro le quinte, la showgirl avrebbe sbottato: “Spero che vada in nomination la Salemi così si toglie dalle scatole”. Insomma, una vera e propria scenata di gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Per leggere il post di Amedeo Venza, clicca qui.