GFVip, Elisabetta Gregoraci manda dei messaggi in codice a qualcuno fuori dalla casa?

Elisabetta Gregoraci in queste ultime ore è finita al centro del gossip per degli strani gesti che fa ogni qualvolta si parli di lei e Pierpaolo Pretelli. I due sembrerebbero aver formato “la coppia” della casa, tuttavia, l’ex di Briatore non è affatto convinta di questo sentimento. La donna, infatti, pare aver liquidato Pretelli con un semplice “siamo amici speciali”, senza però sbilanciarsi più di tanto.

ELISABETTA INTERESSATA A PIERPAOLO? – Elisabetta Gregoraci, dopo il fatidico bacio con Pierpaolo Pretelli per la ricompensa, sembrerebbe essersi molto legata a lui ma qualcosa non torna. La donna passa molto tempo con lui ma non osa sbilanciarsi come se ci fosse qualcosa che la trattiene. Alfonso le ha chiesto più volte se fosse realmente interessata e lei ha sempre risposto di essere entrata single nella casa. Tuttavia, c’è qualcosa che non quadra.

SEGNALI ALL’ESTERNO? – Nella puntata di ieri sera, Il Menestrelloh ha lanciato sui social una sorta di bomba nei confronti della Gregoraci. Pare che la donna abbia qualcuno fuori, con il quale cerca di comunicare. Il Menestrelloh ha notato degli strani gesti, come un tic, che la donna farebbe ogni volta che si parli di lei e Pierpaolo. Il gesto in questione è un colpetto a mano aperta sul cuore, a tratti impercettibile.

Sui suoi profili social, il Menestrelloh ha raccolto, come una sorta di compilation, tutti i momenti in cui Elisabetta imbarazzata fa questi gesti. Che la donna stia cercando di comunicare qualcosa ad un ipotetico fidanzato fuori? Lei è molto riservata sulla sua vita privata quindi si potrebbe non escludere questa teoria.

In molti hanno iniziato a notare questi colpetti e chi segue la diretta h24 ha segnalato che la donna anche quando dorme tende a farli, soprattutto quando Pierpaolo si avvicina per darle la buonanotte. Possibile che il ragazzo non si sia accorto di nulla?