GFVip, Elisabetta Gregoraci parla della sua situazione sentimentale e cita Maria De Filippi

Tempo di chiarezza per Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese ha abbandonato il Grande Fratello Vip, rinunciando al prolungamento del contratto, ed è tornata da suo figlio Nathan Falco, avuto con l’ex marito Flavio Briatore. Intervistata dal magazine di Chi, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a molte confessioni.

L’ESPERIENZA AL GFVIP – La Gregoraci è stata sicuramente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La showgirl ha puntualizzato di aver partecipato al reality show non perché non avesse altre proposte in televisione, ma solo per mettersi in gioco e mostrare la donna che è.

Alla fine, Elisabetta Gregoraci si è dichiarata molto soddisfatta del suo percorso poiché convinta fermamente di aver mostrato un lato nascosto di sé, ovvero quello battagliero di donna autonoma e forte caratterialmente.

ELISABETTA GREGORACI PARLA DELLA SUA SITUAZIONE SENTIMENTALE – La showgirl calabrese ha ammesso nuovamente di essere single, scherzando anche sul fatto che ora sarà molto difficile per lei ritrovare l’amore, proprio a causa del suo temperamento. “Sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a Uomini e Donne” ha dichiarato la Gregoraci, citando il noto dating show di Maria De Filippi.

Scherzando e ridendo, la donna è tornata a parlare del suo rapporto controverso con Pierpaolo Pretelli. Questa storia d’amore mai nata ha portato ad un piccolo battibecco all’interno della casa ed Elisabetta ha parlato anche di questo: “Mi è dispiaciuto il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. […] Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”.