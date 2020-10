GFVip, Elisabetta Gregoraci scrive una lettera a Pierpaolo Pretelli: “Ti penserò sempre”

Sono ore cruciali per Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip in nomination. Questa sera, infatti, potrebbe essere l’ultima, o meglio, potrebbe tornare in nomination lunedì ed essere eliminata per davvero. L’ultimo regolamento del reality, di fatti, prevede che l'”eliminato” di venerdì non sia affatto eliminato ma in nomination definitiva lunedì.

In ogni caso, la produzione ha chiesto alle tre nominate (Elisabetta, Dayane e Maria Teresa) di scrivere un’ultima lettera ad un componente della casa. Dayane ha deciso di indirizzare le sue ultime parole a Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta a sua figlia Guenda ed Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli.

Nonostante l’ex moglie di Flavio Briatore abbia più volte messo in chiaro di non voler iniziare una relazione con Pretelli, pare che la donna faccia molta fatica ad allontanarsi da lui. Tra loro c’è “un’amicizia speciale”, come ha più volte definito la Gregoraci, tuttavia, Pierpaolo soffre questa situazione poiché molto preso da lei.

LA LETTERA A PIERPAOLO – Elisabetta Gregoraci ha letto nel confessionale andato in onda oggi pomeriggio la lettera indirizzata a Pierpaolo Pretelli. La donna ha speso belle parole per il ragazzo e ad un certo punto si è talmente emozionata da doversi fermare per fare una pausa. “Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi” ha scritto Elisabetta.

La soubrette calabrese ha poi ripercorso la loro conoscenza da quando Pierpaolo la nominò in un’intervista; Elisabetta ne rimase molto colpita. Poi i sorrisi, gli abbracci e soprattutto l’essere presenti che l’hanno aiutata ad andare avanti nei momenti in cui era giù di morale. “Mi mancherai tantissimo fuori di qui, ma sappi che farò il tifo per te. Voglio vederti in cima su quella scala in finale e vincitore, perché te lo meriti tanto. Pensami, io lo farò sempre” ha concluso Elisabetta Gregoraci.