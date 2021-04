GFVip, Elisabetta Gregoraci: “Sono ancora in ansia”

Elisabetta Gregoraci indubbiamente è stata una delle grandi protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese, dopo aver abbandonato il gioco a dicembre, ha voluto prendersi una pausa dalla tv. Infatti, oltre all’intervista da Silvia Toffanin, la donna non ha accettato di comparire in tv.

PREOCCUPAZIONE PER LA GREGORACI – Se la tv non vedrà per un po’ Elisabetta, sui social la donna è abbastanza attiva e parla spesso con i fan. In queste ultime ore, la soubrette ha dichiarato di essere molto preoccupata e in ansia a causa di una delicata operazione della sua cagnolina, Diva.

“Ciao ragazzi buon pomeriggio come state? Io oggi sono ancora un po’ così, Diva la stanno operando. Ha iniziato un pochino dopo l’operazione, è ancora sotto i ferri” ha esordito l’ex moglie di Briatore sui social, cercando un po’ di conforto. Sempre su Instagram, Elisabetta Gregoraci si è mostrata abbastanza preoccupata e pensierosa, in attesa della fine dell’operazione.

“Speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita, e vi mando un bacione grande” ha concluso la donna, prima di staccare e dedicarsi solo alla sua cagnolina. Successivamente la Gregoraci è tornata a parlare con i follower per aggiornarli sulla situazione di Diva. Fortunatamente la cagnolina sta bene.

“Ciao ragazzi l’operazione di Diva è finita, grazie a Dio lei sta bene si sta svegliando piano piano, rimane in ospedale questa sera però domani la potrò portare a casa. Grazie per tutto quello che mi avete scritto e per il vostro affetto. Sto meglio non vedo l’ora di vederla domani” ha spiegato la donna.