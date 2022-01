GFVip, Enock Barwuah fa una proposta romantica di matrimonio alla sua fidanzata

Enock Barwuah l’abbiamo conosciuto e apprezzato nell’edizione scorsa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è entrato nel reality poiché fratello del noto calciatore Mario Balotelli e si è contraddistinto per la sua educazione e il suo modo di essere. L’ex gieffino non è arrivato in finale perché ha interrotto prima il suo percorso, tuttavia, è rimasto sicuramente nel cuore di fan. Il ragazzo, legato sentimentalmente a Giorgia Migliorati, ha deciso di fare un grande passo.

L’amore con Giorgia

La storia d’amore con la sua fidanzata è nato nell’estate del 2020 e da quel momento non si sono mai lasciati. Tuttavia, con l’entrata in casa di Selvaggia Roma gli equilibri di questa coppia rischiavano di vacillare. Il motivo? Selvaggia è entrata nella casa dicendo di aver avuto un flirt proprio con il fratello di Balotelli e ha lasciato intendere la poca fedeltà del ragazzo nei confronti di Giorgia.

Inizialmente Enock ha smentito quest’accusa ma dopo un po’ ha ammesso che i messaggi con Selvaggia erano veri ma non mandati da lui, bensì da un suo amico. Insomma, in tanti non hanno creduto a questa versione ma è bastato alla sua fidanzata per chiudere l’argomento.

Matrimonio in vista

In queste ore, Enock Barwuah ha deciso di fare un passo molto importante per la sua vita e per la sua relazione. Il fratello di Mario Balotelli, infatti, ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua Giorgia che ovviamente ha accettato. L’ex gieffino ha chiesto la mano alla sua fidanzata davanti a diverse persone, parenti e amici più stretti.

Tra questi, infatti, anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ma non poteva mancare Elisabetta Gregoraci, la quale non ha partecipato all’evento però ha fatto sentire la sua vicinanza tramite social.