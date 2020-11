GFVip, ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe entrare nella casa

Manuel Galiano sembrerebbe essere molto vicino all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La sua partecipazione non è ancora confermata ma stando alle ultime segnalazioni, tra cui Very Inutil People, il ragazzo potrebbe già entrare la prossima settimana.

DA UOMINI E DONNE AL GFVIP – Manuel Galiano si è fatto conoscere negli studi di Uomini e Donne, come corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il loro rapporto è sempre stato altalenante e, infatti, dopo essere usciti insieme dal programma, i due non sono durati nemmeno un mese. Manuel e Giulia si sono lasciati malissimo e anche a distanza di tempo non se le sono mandate a dire per posta.

Anche dopo la rottura con l’ex tronista, il ragazzo ha sempre fatto parlare di sé. L’anno scorso, addirittura, si parlava di un suo ritorno in studio come corteggiatore di Giovanna Abate, ex tronista romana.

Successivamente, una notizia circa un presunto flirt con Mikela Miki; tuttavia, la sua più grande fortuna è quella di essere un caro amico di Stephan El Shaarawy, famoso calciatore.

Manuel Galiano, classe 1990, ha più volte tentato di tornare in tv e sotto i riflettori, questa volta potrebbe essere quella buona. Il suo carattere esplosivo riuscirà a turbare i precari equilibri della casa del Grande Fratello Vip? Il programma potrebbe durare fino a febbraio, stando alle ultime news in circolazione, quindi, ne vedremo delle belle. Fonte: veryinutilpeople.it