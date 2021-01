GFVip, ex gieffina su Pierpaolo Pretelli: “Innamorato di Elisabetta Gregoraci”

Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’ex velino di Striscia La Notizia si è fatto conoscere soprattutto per i rapporti creati con Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Con la Gregoraci non c’è stata una vera storia d’amore ma solo “un’amicizia speciale”, tuttavia, Pretelli era davvero interessato alla showgirl calabrese. Successivamente, Pierpaolo ha iniziato una vera relazione con Giulia Salemi.

L’AMICIZIA TRA PIERPAOLO PRETELLI ED ELISABETTA GREGORACI – Elisabetta, nonostante i segnali contrastanti, ha sempre messo in chiaro di non volere alcuna storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, Pierpaolo provava dei sentimenti per la showgirl che pian piano si sono affievoliti con il passare del tempo e con l’entrata in casa di Giulia Salemi.

LA STORIA CON GIULIA SALEMI – Pierpaolo Pretelli ha avviato una storia d’amore con la giovane influencer andando in contro a mille peripezie. Ad oggi, i due stanno vivendo la loro relazione sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, anche se Signorini spesso cerca di buttar in mezzo ai discorsi riguardanti la coppia Elisabetta Gregoraci. Infatti, secondo un’ex gieffina, Pierpaolo Pretelli sarebbe ancora innamorato della showgirl calabrese.

PIERPAOLO PRETELLI ANCORA INNAMORATO DI ELISABETTA GREGORACI – Ambra Lombardo, ex gieffina ed ex compagna di Kikò Nalli, è stata intervistata dal periodico Nuovo e ha dato la sua opinione in merito a questa controversa storia d’amore. “Credo che lui fosse realmente innamorato di Elisabetta Gregoraci. Gli uomini sono sempre più attratti da quello che non possono avere” ha spiegato Ambra Lombardo.

Secondo l’ex gieffina, Pierpaolo non ha mai dimenticato Elisabetta Gregoraci, ma non è l’unica a pensarlo. In molti sui social hanno espresso dubbi su questa nuova storia d’amore con Giulia Salemi; secondo gli utenti Pretelli sarebbe ancora molto preso dalla showgirl calabrese, nonostante il forte affetto per la giovane influencer.

La Lombardo ha poi continuato spiegando che tra le due donne non può esserci un confronto ed Elisabetta ha saputo lavorare bene su Pierpaolo Pretelli: “La prima è stata al fianco di uomini importanti e ha uno stile di vita da sogno; mentre la seconda è una bellissima ragazza e influencer. Sono ragazzi giovani e belli e mi sembra che nessuno dei due abbia un caratteraccio come il mio!”.