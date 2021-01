GFVip, ex gieffino sta diffondendo un video privato di Pierpaolo Pretelli: “Denunciatelo”

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, tanto da guadagnarsi un posto in finale assieme a Dayane Mello. L’ex velino di Striscia La Notizia è finito spesso al centro del gossip ma questa volta sta accadendo qualcosa di molto grave sul suo conto, vediamo nei dettagli.

QUALCUNO STA DIFFONDENDO UN VIDEO PRIVATO DI PIERPAOLO PRETELLI – In queste ore, Pierpaolo Pretelli è finito al centro del gossip a seguito di un suo video che sta girando in rete. Ad accorgersene i fan del ragazzo, i quali hanno notato che Cristian Imparato, ex gieffino e cantante, sta divulgando sui social un suo video privato e abbastanza spinto. I follower di Pierpaolo sono rimasti sconcertati da queste azioni e si chiedono coma mai Imparato abbia agito in questo modo.

Questi ultimi, infatti, che si sono accorti da subito dell’accaduto stanno esortando chiunque entri in possesso di questi video a denunciare alle autorità competenti. Amedeo Venza si è inserito nella questione e ha protestato pubblicamente contro Cristian Imparato.

LE PAROLE DI AMEDEO VENZA – L’influencer e opinionista ha accusato Cristian Imparato di non saper emergere nel suo campo e di architettare queste storie per fare un po’ di gossip. Tuttavia, Venza ha replicato che il gossip non è affatto questo, non è giocare con la vita delle persone e ha così deciso di informare il fratello, la famiglia e lo staff di Pierpaolo Pretelli. Inoltre, Amedeo Venza ha esortato chiunque a denunciare rivolgendosi alle autorità che si occupano della questione revenge porn.

“Squallido tutto ciò, sono sconvolto. Capisco che con il canto sei un fiasco ma anche il gossip non fa per te! Giochi sulla pelle delle persone! Vergognati! Il gossip deve essere leggero, simpatico e stimolante! E tale deve rimanere! #IostoconPierpaolo” ha scritto su Instagram Amedeo Venza. Ovviamente per ora Pretelli non sa nulla poiché chiuso in casa ma sicuramente Alfonso Signorini lo metterà al corrente della situazione.

LA REAZIONE DI CRISTIAN IMPARATO – Al momento tutto tace, Cristian Imparato non ha commentato la vicenda e si comporta come se non fosse accaduto nulla e come se la vicenda non lo riguardasse in prima persona. Per vedere il post di Amedeo Venza clicca qui.