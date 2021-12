GFVip, Federica Calemme lascia la casa? “Non credo di farcela”

Federica Calemme è entrata da una settimana nella casa del Grande Fratello Vip ma sembrerebbe aver mostrato già dei malumori. Per prima cosa, durante la diretta di ieri sera non è stata minimamente considerata dagli autori, successivamente si è lamentata di Manila Nazzaro. Vediamo cosa è successo.

Malumori in casa

Durante la notte, la giovane ha ceduto il suo letto a Nathaly Caldonazzo poiché conosce Eva Grimaldi da diverso tempo. Infatti, l’ex professoressa de L’Eredità è andata a dormire con Sophie Codegoni ma si è sentita fare una battuta da Manila Nazzaro che non ha gradito: “Adesso Federica ci vuole lasciare”.

Federica infastidita da Manila: “Non penso di farcela”

La modella napoletana si è sfogata un bel po’ con Lulù Selassié e Valeria Marini e ha spiegato di non essere adatta a fare questo tipo di gioco. “Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’” ha detto la giovane.

“Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c***?” ha concluso.

Insomma, la Calemme sembrerebbe non gradire la presenza della Nazzaro in casa. Si chiariranno le due?