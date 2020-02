GFVip, Federico Rossi operato ma Paola Di Benedetto non sa nulla

Paola Di Benedetto si sta dimostrando un concorrente molto valido all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La ragazza, però, spesso sente la mancanza della sua famiglia e soprattutto del suo fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin si aspettava questa settimana una sorpresa che purtroppo non è arrivata. Tuttavia c’è un motivo ben preciso dietro questa decisione.

FEDERICO ROSSI SOTTOPOSTO AD UN INTERVENTO CHIRURGICO – Il cantante è finito in ospedale per una piccola operazione. A Federico è stato diagnosticato un disturbo della cavità orale ed è per questo che si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla lingua. Il ragazzo ha comunicato con i fan tramite Twitter: “Volevo dirvi che due giorni fa ho subito un intervento alla lingua. Non vi spiego esattamente cos’è ma volevo informarvi, ecco perché sono un po’ silente in questi giorni (…) infatti ancora non parlo bene”.

PAOLA DI BENEDETTO IGNARA DI TUTTO – Come vi abbiamo anticipato, a Paola sarebbe piaciuto incontrare il suo fidanzato. La ragazza non sa assolutamente nulla di questa operazione poiché il Grande Fratello non l’ha avvertita. Riusciranno a comunicarle la notizia, anche per non farla preoccupare?