GFVip, Federico Rossi risponde alle critiche su una possibile crisi con Paola Di Benedetto

Continua il percorso di Paola Di Benedetto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Qualche tempo fa la ragazza ebbe una crisi a causa della nostalgia di casa e del suo fidanzato Federico Rossi.

FEDERICO ROSSI E LA SCELTA DI NON FARE SORPRESE A PAOLA – Il cantante del duo Benji & Fede più volte ha dichiarato a Chi di non voler fare sorprese a Paola all’interno della casa non specificandone il motivo. Tuttavia, spesso ha lasciato dolci messaggi sui social. Ultimamente però Federico è scomparso e i fan hanno ipotizzato ad una crisi con l’ex madre natura.

FEDERICO RISPONDE ALLE ACCUSE CON UN TWEET SIMPATICO – Effettivamente Federico per un periodo di tempo è stato assente dai suoi canali social per un motivo ben preciso. Il ragazzo ha subito una piccola operazione che l’ha costretto a rimanere in ospedale e a riposo. Il cantante ha postato su Twitter una simpatica foto con la seguente didascalia: “Non potevo non metterla ahahaha. Stamattina ho fatto un piccolo intervento, era da anni che non provavo l’esperienza empirica di un’anestesia”. Con questo post Federico ha smentito tutte le voci su una possibile crisi con Paola Di Benedetto. Per vedere la foto cliccate qui.