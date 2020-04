GFVip, Fernanda Lessa contro Federico Rossi: “Tu non hai rispettato Paola!”

Ci siamo, il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sta per terminare, non senza polemiche. I finalisti di questa quarta edizione sono Paola Di Bendetto, Paolo Ciavarro, Patrick Pugliese, Sossio Aruta, Antonella Elia e Aristide Malnati: chi si aggiudicherà la vittoria?

LE POLEMICHE PER LA FINALE DI PAOLA DI BENEDETTO – Nonostante l’ex Madre Natura di Ciao Darwin sia arrivata in finale sconfiggendo Licia Nunez e Antonella Elia, non tutti hanno gradito questo colpo di scena. In primis Antonio Zequila, eliminato dal gioco poco prima contro Patrick Pugliese. Non solo, anche molti spettatori non hanno apprezzato la Di Benedetto in finale, accusata di aver fatto un percorso “anonimo” in confronto ad altri concorrenti.

CLIZIA INCORVAIA E FERNANDA LESSA CONTRO PAOLA SU INSTAGRAM – Durante una diretta tra Clizia Incorvaia, squalificata per le frasi su Buscetta, e Fernanda Lessa, eliminata contro Antonella Elia, è uscito proprio il discorso su Paola. La Incorvaia ha chiesto alla modella brasiliana cosa pensasse dell’influencer ma la risposta non ha convinto molto il web. La Di Benedetto è stata paragonata ad una pianta grassa facendo infuriare il fidanzato di Paola, Federico Rossi.

“Sono allibito da ciò che le persone di permettono di dire… Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) ‘grassa’ ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo Gf Vip?” ha tuonato sui social Federico Rossi.

LA RISPOSTA DI FERNANDA LESSA – Fernanda, che di certo non è una che non cede alle provocazioni, ha risposto per le rime al cantante lasciando tutti senza parole.

“Ciao quello che canta, l’unico a mancare di rispetto a Paola Di Benedetto sei stato tu quando l’hai tradita. Ok?” ha commentato sui social la modella brasiliana senza mezzi termini. Un messaggio chiaro e diretto nei confronti di Federico Rossi. Il cantante risponderà? E voi da che parte state?

Per guardare il video cliccate qui.