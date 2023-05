GFVip, finita tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Tante incomprensioni”

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si è ufficialmente conclusa a causa di incomprensioni. Dopo la room su Twitter dell’ex concorrente venezuelana del GFVip, sono arrivate anche le parole dell’imprenditore veneto per chiarire la situazione.

Le parole di Daniele

Nella room organizzata su Twitter, Daniele ha dato la sua versione dei fatti: “Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Ci conosciamo da anni, ci siamo incrociati e basta. Se vado fuori e c’è qualche ragazza non significa che ci voglio fare qualcosa”. Nello specifico, Dal Moro ha parlato di un litigio avvenuto a causa di una segnalazione falsa arrivata proprio all’influencer.

“Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate” ha confessato Daniele, spiegando che l’incontro con i Donnalisi non è stato motivo di rottura ma nemmeno un’agevolazione a causa del rapporto tra Oriana e Antonella Fiordelisi: “Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni. Non sto bene fisicamente, non sto bene mentalmente”.

Successivamente, Daniele ha aggiunto ulteriori particolari sulla sua rottura con Oriana: “La vostra reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino”. Tuttavia, in questo caso non si è fatta attendere la risposta dell’influencer, la quale ha tuonato sui social: “Sono una vera donna, non entrerò in questo schifo di gioco. La gente che mi interessa sa come sono le cose veramente”.

Le segnalazioni

Deianira Marzano e Amedeo Venza, esperti di gossip, hanno dato la loro versione della storia in base alle fonti e segnalazioni arrivate: “Daniele in questa relazione ha dato davvero tanto”.