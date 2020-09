GFVip, Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: “Autonoma? Rinunciasse a quello che le passo”

Elisabetta Gregoraci è entrata da pochi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip e pare essersi ambientata molto bene. La conduttrice calabrese ha legato particolarmente con l’ex velino Pierpaolo Pretelli e, durante la diretta di ieri sera, ha dichiarato ad Alfonso Signorini di sentirsi più viva che mai e di stare sperimentando tutto quello che non ha potuto fare in gioventù assieme a Flavio Briatore.

La Gregoraci, infatti, è stata sposata con l’imprenditore italiano più di dieci anni coronando il matrimonio con il figlio Nathan Falco. Tuttavia, qualcosa deve essersi rotto perché i due hanno divorziato e messo una pietra sopra il loro amore. Elisabetta, inevitabilmente, si è ritrovata spesso a parlare di Flavio Briatore e quest’ultimo ha deciso di rispondere.

FLAVIO BRIATORE A MUSO DURO SU ELISABETTA GREGORACI – Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Flavio Briatore ha avuto modo di parlare anche dell’ex moglie e delle ultime dichiarazioni rilasciate al GFVip. A proposito dei cosiddetti “sacrifici” fatti dalla Gregoraci, l’imprenditore ha affermato che i primi anni Elisabetta lo ha seguito “in qualche Gran Premio che le interessava come quello del Giappone”, altrimenti lui andava da solo e lei “faceva quel che voleva”.

Al GFVip, Elisabetta ha anche dichiarato di essere infelice e anche in questo caso è arrivata la risposta di Flavio Briatore: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”. Insomma, secondo lui Elisabetta non aveva motivo di essere infelice.

Inoltre, l’imprenditore ha ammesso che la separazione è avvenuta “senza drammi” e pare che il suo avvocato abbia detto che sia stato troppo generoso in termini economici. Tuttavia, Flavio Briatore ha pensato a Nathan Falco: “Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla. Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a reggio Calabria”. L’imprenditore ha svelato di esserci rimasto molto male una volta ascoltate le dichiarazioni fatte dalla sua ex moglie, soprattutto per il figlio. La Gregoraci ha anche fatto un’affermazione sull’“autonomia” e lì Briatore è andato su tutte le furie.

“Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?” ha tuonato l’uomo appena guarito dal Covid-19. E su Pierpaolo Pretelli: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”.