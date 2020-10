GFVip, flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone de Il Volo? Parla Gabriele Parpiglia

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono spesso al centro del gossip grazie alla speciale amicizia che hanno istaurato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo prova un sentimento nei confronti dell’ex moglie di Briatore e non ha bisogno di nasconderlo, d’altro canto la Gregoraci non si sbilancia troppo e pare avere qualcuno fuori dal reality. Questo qualcuno potrebbe essere un noto cantante, Piero Barone. Nelle ultime ore, tra l’altro, è spuntata una vecchia foto che vede il tenore e la Gregoraci insieme, che non fa altro alimentare sempre di più il gossip, PER VEDERE LA FOTO CLICCA QUI.

ELISABETTA GREGORACI HA UNA STORIA CON PIERO BARONE? – In queste ultime ore sta impazzando un gossip circa una storia, o comunque una conoscenza, tra la soubrette calabrese e il cantante de Il Volo. A mettere ancora più carne sul fuoco ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che ospite a Casa Chi, ha raccontato come stanno le cose.

“C’è chi pensa che fuori ha un affetto, chi pensa che ha freezzato Pretelli dopo la lettera di Flavio Briatore. Io una cosa la confermo: tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone c’è un rapporto. Non significa che stanno insieme, che è un rapporto d’amore o un flirt. Ma tra i due c’è un rapporto perché i due si sono visti a Milano in compagnia di una persona che lavora nel mondo della moda e che conosco. Mi ha raccontato che quando si sono visti, pensava scherzassero per la confidenza che c’era tra i due. Mi limito a riportare quanto mi hanno riferito” ha detto Parpiglia.

In conclusione, la conoscenza tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone c’è, tuttavia, non si conosce l’entità. La foto che sta circolando nelle ultime ore risale a qualche tempo fa ed è stata scattata a Montecarlo, quindi, non sappiamo che tipo di rapporti abbiano i due ad oggi. Il mistero si infittisce soprattutto a causa dei segnali che l’ex di Briatore manda per qualcuno fuori dalla casa. Saranno per il cantante? PER VEDERE LA FOTO CLICCA QUI.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-6e+ef+1v-2k-g" data-ad-client="ca-pub-4746022627437548" data-ad-slot="3896108015"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-6e+ef+1v-2k-g" data-ad-client="ca-pub-4746022627437548" data-ad-slot="3896108015"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

IL PROFILO DI PRETELLI CONTRO ELISABETTA – Nel frattempo, chi gestisce i profili social di Pierpaolo Pretelli sta prendendo le distanze da Elisabetta Gregoraci, accusata di prenderlo solo in giro e di non essere affatto interessata. “Non ti far usare dalla Gregoraci, perché questo sta facendo con te. Da donna di televisione cavalca una situazione che a livello televisivo funziona, ma gioca coi sentimenti veri che hai per lei. Ieri ha dato un’altra dimostrazione mandando dei messaggi in codice a chi sta fuori dalla Casa. Fai il tuo percorso Pier, la signora Mantenimento$ non ti merita” scrivono.