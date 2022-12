GFVip, flirt in corso tra Luca Onestini e Oriana Marzoli? Le teorie dei telespettatori

Quest’anno la casa del GFVip è un tripudio di flirt e amore. Nelle ultime ore, alcuni utenti web si sono scatenati con delle teorie, spesso anche un po’ bizzarre circa i vari inciuci tra gli inquilini. Tra questi Oriana Marzoli e Luca Onestini. Vediamo cosa hanno detto.

Flirt tra Luca e Oriana? La teorie del web

Ultimamente si parla sui social del presunto flirt in corso tra l’influencer venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne, noto anche in Spagna. Nonostante le varie teorie in circolazione, non è ancora chiara la situazione considerando gli ultimi comportamenti di Luca.

Inizialmente il gieffino si era legato a Nikita Pelizon, la quale ha mostrato sin da subito un certo interesse. Nonostante questo rapporto, però, Luca ha sempre dichiarato di vedere più un’amicizia con lei, fino a quando non ha concluso ogni tipo di rapporto. Per questo motivo, alcuni utenti sul web sperano in una mossa di Daniele Dal Moro, il quale però sembrerebbe aver riallacciato i rapporti proprio con Oriana.

Quest’ultima, poi, non rende semplice la situazione perché nei giorni scorsi ha ammesso a Nicole Murgia di essere molto attratta da Daniele e di volersi lasciare andare con lui. Nonostante queste confessioni, secondo alcuni telespettatori l’attrice romana starebbe spingendo la venezuelana tra le braccia di Onestini. Il motivo? Il suo interesse per Daniele.

Ma non è finita qui perché secondo qualche inquilino della casa, Luca in realtà sarebbe orientato verso Dana Saber, la quale oltretutto soffre molto la presenza di Oriana Marzoli e viceversa. Attilio Romita, infatti, nel corso delle scorse ore ha esordito con: “Tu e Dana sareste una coppia da copertina“. Onestini, però, ha dichiarato che secondo lui Dana avrebbe messo gli occhi su Daniele, per la gioia di Oriana. Insomma, quest’anno la casa è un vero caos ma qualcosa ci dice che Alfonso Signorini non si farà scappare neanche un dettaglio.