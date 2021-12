GFVip, Francesca Cipriani pronta ad abbandonare prima di Natale? La mamma non ha dubbi

La mamma di Francesca non ha dubbi: sua figlia non proseguirà fino a marzo

Francesca Cipriani in questo GFVip si sta facendo conoscere molto dal pubblico a casa, non solo per la ragazza un po’ svampita ma soprattutto per la sua intelligenza e bontà d’animo. L’ex Pupa, infatti, ha spesso raccontato episodi difficili della sua vita a partire dalla separazione dei genitori, il bullismo subito da piccola e la violenza di un ex partner. Tutte cose che inevitabilmente l’hanno fatta soffrire.

L’amore con Alessandro Rossi

Nonostante i gravi episodi subiti nella vita, attualmente Francesca è felice e serena accanto al suo fidanzato Alessandro Rossi, il quale non appartiene al mondo dello spettacolo. Il ragazzo si è più volte presentato nella casa per farle una sorpresa, anzi, l’ultima volta le ha fatto addirittura la proposta.

“Il mio amore per Francesca Cipriani è puro e mi sono presa cura di lei in un momento difficile della sua vita” spiegò Alessandro, il quale poi aggiunse di non volere affatto visibilità.

Il loro è un forte legame e, a causa dei traumi passati, la Cipriani ha diverse insicurezze da dover superare. Per questo motivo, in questi tre mesi nel GFVip, la 37enne ha spesso avuto dei crolli dovuti alla mancanza del suo fidanzato. La mamma della Pupa, infatti, non ha dubbi: Francesca non riuscirà a rimanere nella casa fino a marzo 2022.

Le parole di mamma Rita

Rita De Michele, mamma di Francesca, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La donna, infatti, non ha dubbi sulla permanenza della figlia in casa: è impossibile per lei rimanere fino a marzo 2022. Il motivo? Semplice, la lontananza da Alessandro. “Francesca non resisterà fino a marzo. Uscirà per trascorrere il Natale con i parenti, e poi è molto legata al fidanzato” ha detto Rita.