GFVip, Francesco Oppini è tornato single? Le segnalazioni

In questi ultimi giorni, Francesco Oppini è tornato al centro della cronaca rosa per la sua vita sentimentale. Il figlio di Alba Parietti, ex gieffino, è fidanzato ormai da tempo con Cristina Tomasini, la quale abbiamo conosciuto meglio proprio l’anno scorso quando l’uomo partecipò al GFVip. Tuttavia, sembrerebbe che tra i due ci sia una crisi, vediamo le ultime segnalazioni.

Aria di crisi tra Francesco e Cristina?

Il 6 aprile, il cronista sportivo tifoso della Juventus ha festeggiato i suoi 40 anni, un traguardo molto importante per la sua vita. Alla festa di compleanno c’erano tutti i suoi più cari amici compresa mamma Alba, con la quale ha un bellissimo rapporto. Alcuni follower, però, hanno notato un’assenza importante: Cristina non era presente alla festa. Tralasciando gli impegni e contrattempi vari, è molto strano che non la fidanzata non ci fosse.

A quel punto, i follower più maliziosi hanno ipotizzato che tra i due ci fosse una crisi ed è per questo che hanno deciso di indagare. Tramite post e stories, in molti hanno notato che la Tomasini è tornata a vivere a casa sua e non più insieme a Oppini. Come se non bastasse, ormai non ci sono più foto di coppia recenti.

La somma di questi indizi hanno portato i follower a credere che effettivamente ci sia un problema tra i due. Cosa sarà successo? Sui social tutto tace e i due non hanno dato spiegazioni per ora.

La coppia è insieme dal 2018 e durante il GFVip dell’anno scorso, molto spesso Cristina recapitava messaggi al suo Francesco. Non ci resta che attendere per saperne di più.