GFVip, Franceska Pepe eliminata: social in rivolta accusano la produzione di aver truccato il televoto

Ieri sera è andata in onda un’altra difficile puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’appuntamento con la casa più spiata d’Italia è stato animato da diversi litigi e l’eliminazione di Franceska Pepe, una delle protagoniste più amate dal pubblico. Questo verdetto, considerato ingiusto, ha creato un’ondata di polemiche sui social. Andiamo per gradi.

ADUA DEL VESCO VS TOMMASO ZORZI – Adua Del Vesco, all’inizio del reality, era molto stimata dal pubblico, soprattutto dopo aver raccontato alcune vicende di vita come disturbi alimentari e l’obbligo di costruire relazioni a tavolino per fare audience e finire sulle copertine dei giornali; tutto questo per coronare il sogno di fare l’attrice.

Tuttavia, nell’ultima settimana abbiamo scoperto l’altra faccia della medaglia: una ragazza che purtroppo non riesce a fare a meno delle bugie. Durante l’ultima puntata, andata in onda venerdì, Alfonso Signorini ha richiamato Adua per aver spifferato ad alcuni concorrenti della casa una presunta omosessualità di Massimiliano Morra. La questione si è dilungata parecchio perché Adua, presa dal panico, ha smentito queste accuse nonostante ci fossero i filmati delle telecamere in casa.

E qui è entrato in gioco Tommaso Zorzi, un altro concorrente molto amato dal pubblico. Durante le nomination segrete nel confessionale, l’influencer ha sganciato una bomba non indifferente: pare che prima dell’inizio del reality, in albergo, Adua gli abbia spifferato lo stesso segreto. Tommaso non ha accettato l’ipocrisia dell’attrice nell’aver detto una bugia con il rosario in mano e ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità. Da quel momento, gli spettatori hanno rivalutato la Del Vesco, diventando a tutti gli effetti una delle concorrenti meno amate dal pubblico.

Adua, tuttavia, nella puntata di ieri ha smentito anche di aver parlato con Tommaso durante quei giorni in albergo, così l’influencer ha autorizzato chi sta mantenendo il suo profilo Instagram di pubblicare le chat con la ragazza (che troverete a fine articolo). Insomma, una vera e propria battaglia per la verità. Purtroppo, però, ad averci rimesso è stata Franceska Pepe, eliminata contro Adua; e qui i social sono andati in escandescenza.

TELEVOTO TRUCCATO? – I social, dopo l’eliminazione di Franceska Pepe, sono letteralmente impazziti e hanno iniziato ad accusare la produzione di aver truccato il televoto. La pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello è stata inondata di commenti negativi contro il reality, finendo anche in tendenza su Twitter. Quasi tutta Italia pretendeva l’eliminazione di Adua Del Vesco, ma allora come mai è ancora nella casa? E qui entrano in gioco gli spagnoli.

Giorni fa, alcuni spagnoli sui social hanno scritto che avrebbero votato per salvare Adua Del Vesco, una sorta di dispetto contro gli italiani, accusati di non saper gestire un reality. Tuttavia, dopo l’eliminazione di Franceska Pepe, molti utenti hanno pubblicato il regolamento e pare che non si possa proprio votare dall’estero. Questa notizia ha mandato su tutte le furie il pubblico del Grande Fratello che chiede a gran voce di far rientrare la Pepe. Anche alcuni vip, come Ursula Bennardo ex dama di Uomini e Donne, ha commentato a favore di Franceska Pepe. Alfonso Signorini ne parlerà venerdì in puntata?