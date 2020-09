GFVip, Franceska Pepe ubriaca flirta con Tommaso Zorzi

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe è diventata la protagonista indiscussa nel bene e nel male. La modella pare non essere molto simpatica agli altri inquilini, d’altro canto, nemmeno lei si sforza di convivere tranquillamente con loro. Franceska sta letteralmente dividendo l’opinione del web, chissà che non arriverà in finale.

IL RAPPORTO CON GLI ALTRI CONCORRENTI – Ultimamente i litigi in casa sono tantissimi e quasi sempre hanno come protagonista Franceska Pepe. Tralasciando i continui battibecchi con Tommaso Zorzi, la modella nel giro di 24 ore ha avuto forti discussioni dapprima con Stefania Orlando e successivamente con la collega Dayane Mello.

Secondo alcuni pareri sul web, pare che il comportamento di Franceska Pepe sia sempre lo stesso: portare la pazienza degli inquilini al limite, rimando comunque impassibile alle conseguenze. Gli utenti dei social e i telespettatori credono che quella della modella sia una strategia palese messa in atto per passare dalla parte della ragione e, chissà, arrivare in finale e vincere.

ODI ET AMO CON TOMMASO ZORZI – Il rapporto con Tommaso Zorzi, influencer e protagonista di alcuni programmi televisivi, è altalenante. I ragazzi spesso litigano soprattutto a causa di mancanza di comunicazione, tuttavia, durante la festa di sabato qualcosa è cambiato.

Sabato sera, gli autori del reality hanno organizzato una festa per i concorrenti e Franceska Pepe ha dato il meglio (o forse il peggio) di sé. La ragazza, visibilmente ubriaca, ha cercato di flirtare con Tommaso Zorzi, il quale però è omosessuale. Questo ha creato una sorta di imbarazzo nei confronti dell’influencer, il quale ha chiesto l’aiuto degli altri inquilini. Il figlio di Alba Parietti ha allontanato Zorzi dopo che l’ha sentito lamentarsi di un’ipotetica “lingua in bocca”.