GFVip, Gabriele Parpiglia rivela: “Desiderio degli autori per il cast”

Il GFVip di quest’anno sarà l’edizione più lunga di sempre, a confermarlo gli autori stessi. Infatti, pare che la finale si terrà non più a dicembre ma a marzo 2022, con ulteriori ingressi nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico si è un po’ diviso per questa decisione, vedremo a che punto si spingerà la produzione con i vipponi.

UN BIG DESIDERATO DAGLI AUTORI – Gabriele Parpiglia ha rivelato a Casa Chi alcuni nomi che avrebbero dovuto prendere parte al reality ma che per un motivo o un altro hanno rifiutato. Un nome desiderato dagli autori era quello di Elena Santarelli, ma purtroppo l’accordo non è stato siglato.

“Al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta entrare anche Elena Santarelli, c’è stata una trattativa portata avanti per un po’, ma alla fine è stato infattibile. Il nome di Elena era un desiderio per il cast del Grande Fratello, ma lei ha una situazione in casa da gestire e non poteva lasciare. Era fra le big che avrebbe dovuto partecipare a questa edizione” ha spiegato Parpiglia.

LA MALATTIA DEL FIGLIO – La Santarelli, infatti, ha combattuto contro un male che ha attaccato suo figlio Giacomo. Adesso il bambino sta bene ma Elena ha dovuto gestire questa complicata situazione e farsi forza. “Quando mi ha chiamato la dottoressa per dirmi che era andato tutto bene, ero in tangenziale e ho inchiodato con la mia macchina. La nebbia totale, non ho capito più niente. Lo immaginavo perché i controlli andavano bene, però ci voleva l’ok finale. Ho chiamato subito mamma, papà, i nonni, ho anche pubblicato un post sui social, perché dietro ci sono tante persone belle lì, ci sono anche degli haters, ma che vadano a quel paese… sono quattro gatti. Nulla in confronto all’amore ricevuto da tantissime persone, che mi hanno aiutato con il progetto di ricerca e hanno fatto catene di preghiera per Giacomo” ha spiegato la Santarelli.

LA LUNGA LISTA DI VIPPONI – Non solo Elena, anche altri big hanno rifiutato la proposta di Alfonso Signorini come Anna Oxa, Gabriel Garko, Walter Zenga, Totò Schillaci, Jerry Calà e Francesco Baccini. Alcuni non hanno raggiunto l’accordo in termini economici, altri volevano delle clausole nel contratto.