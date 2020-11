GFVip, gaffe per Ivana Mrazova durante un tutorial di trucco

Un errore, forse non voluto, durante un tutorial di makeup

Ivana Mrazova, ex gieffina e modella della Repubblica Ceca, ormai è un personaggio molto seguito sui social ed è per questo che i follower le chiedono spesso consigli di moda e trucco. Tuttavia, la ragazza ha fatto una gaffe, reputata da alcuni fan molto divertente. Vediamo cosa è successo.

GAFFE SU INSTAGRAM – Ivana Mrazova ha chiesto ai suoi follower di farle delle domande per passare un po’ di tempo insieme. Una sua follower le ha chiesto se potesse fare una diretta di trucco, così da dare consigli agli appassionati di makeup e non solo. La modella ed ex gieffina ha risposto “Certo volentieri”, pubblicando un estratto di un video.

Nel video in questione, pubblicato come risposta alla domanda dell’utente, Ivana Mrazova ha scambiato gli zigomi con i gomiti. “Spesso mi chiedete anche cosa uso qua come ombretto, uso questo di Mac che utilizzo anche sui gomiti” ha detto Ivana nella stories.

Il video è stato ripreso dalla pagina Instagram Very Inutil People, tuttavia, sembrerebbe che Ivana abbia condiviso un video vecchio in cui, successivamente, si è accorta di aver sbagliato. Vi ricordiamo che, inoltre, Ivana Mrazova non è italiana quindi errori del genere possono capitare.

LA REAZIONE DEI FAN – I follower di Ivana hanno appreso questa notizia con un sorriso. In genere quando un influencer fa gaffe di questo tipo, gli utenti prendono la questione molto sul serio; questa volta non è accaduto. I fan di Ivana si sono fatti una risata e hanno giustificato l’errore proprio per la sua nazionalità. Clicca qui per vedere il video.