GFVip, Gemma Galgani e Giorgio Manetti entrano nella casa?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno lasciato il segno all’interno di Uomini e Donne. La dama torinese è ancora nella trasmissione speranzosa di trovare finalmente il vero amore ma pare che qualcuno abbia ipotizzato che presto lascerà il programma. Come se non bastasse, Alfonso Signorini li vorrebbe far incontrare di nuovo all’interno della casa del GFVip.

Gemma e Giorgio al GFVip?

Non è la prima volta che gli autori del GFVip pescano all’interno dei programmi di Maria De Filippi. Tanti i protagonisti di Uomini e Donne che hanno poi varcato la porta rossa e si sono fatti conoscere all’interno di altri reality. Questa volta, però, Alfonso vuole puntare più in alto e pare che stia corteggiando la ex coppia formata da Gemma e Giorgio.

Non è di certo una novità perché da anni si parla della possibile partecipazione dei due, puntualmente smentita poiché la presenza di Gemma all’interno del dating show era fissa. Adesso non è più così e pare che la stessa De Filippi potrebbe benedire questa partecipazione.

La dama sempre “meno presente”

Negli ultimi mesi, Gemma non si è rivelata una presenza necessaria poiché la stessa Maria ha parlato più volte di altri argomenti, soprattutto dopo il ritorno di Ida e Riccardo. La dama torinese ormai non sembrerebbe essere un punto di forza del programma, motivo per il quale potrebbe approdare al GFVip per una nuova esperienza.

Per quanto riguarda Giorgio Manetti, invece, Alfonso lo corteggia dalla sua prima edizione e qualcosa ci dice che prima o poi riuscirà a fargli varcare la porta rossa. L’uomo non è più un cavaliere di Uomini e Donne da anni e chissà che la nostalgia della tv possa fargli accettare l’offerta.