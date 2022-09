GFVip, Giaele De Donà su Elisabetta Gregoraci: “Sono meglio di lei, la mia è una provocazione”

Giovedì sera ha fatto il suo ingresso nella casa del GFVip Giaele De Donà, lanciando non poche frecciatine a Elisabetta Gregoraci. Durante la notte, la nuova gieffina ha poi spiegato la situazione specificando di averla solo provocata.

La clip di presentazione

Ecco quanto dichiarato da Giaele nella clip di presentazione: “Mio marito mi tratta come una principessa, anzi, come una regina. Poi è stato sicuramente lui ad inserirmi nell’high society internazionale. Adesso ho la mia tecnica per riconoscere ricchezza e ricchezza. La vera domanda è ‘ma hai un jet privato? Ma quanti finestrini ha?’, ‘hai uno yacht, ma quante cabine ha?’.

Io e lui abbiamo un matrimonio non convenzionale. Sono stata al centro di qualche gossip, come con Flavio Briatore. Mi hanno anche paragonato ad Elisabetta Gregoraci. Ma per favore dai, mi poteva solo pulire le scarpe! Questa era troppo brutta?”.

La spiegazione nella notte

Durante la notte, la giovane ha spiegato il motivo delle sue dichiarazioni nella clip di presentazione: “Ho mandato una frecciatina alla Gregoraci. No non ho detto che ‘me spiccia casa’ ma tipo che la metto sotto i tacchi. Era un iperbole ho un po’ enfatizzato. Era una provocazione. Comunque ‘me spiccia casa’ no di sicuro, non è un modo di dire che uso e ne sono sicura.

Ho mandato frecciatine anche ad altri ma credo non le abbiano messe. Quella ad Elisabetta l’ho fatta così per provocare. Cos ho detto di preciso? Comunque qualcosa, per dire che sono meglio di lei. Perché mi avevano paragonato a lei e allora ho risposto. Ma io sono fatta così”. Come reagirà Elisabetta a queste parole?