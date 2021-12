GFVip, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgé ai ferri corti: “Non riesce a limonare senza bottiglia”

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgé ormai sembrerebbe essere arrivato al capolinea. I due non riescono a trovare un punto di incontro e ogni scusa è buona per battibeccare. Nelle ultime ore, l’influencer italo-americana ha umiliato l’imprenditore per una bottiglia di vino.

Lite senza motivo

La miccia si è accesa durante una delle feste organizzate dalla produzione nel fine settimana. Soleil era in procinto di aprire una bottiglia di vino e Gianmaria l’ha raggiunta con un cavatappi. A quel punto, con la solita ironia che la contraddistingue, l’influencer ha tuonato: “Sciò, fra un po’ la apro, puoi andare”.

“Mica l’hai comprata tu la bottiglia, dai forza, aprila” ha risposto Antinolfi con fare un po’ stizzito e arrogante. A quel punto, i toni si sono decisamente alzati e la conversazione è degenerata. Soleil, infatti ha rimarcato come il ragazzo sia più sciolto con Sophie Codegoni solo da ubriaco.

“Stai molto calmo fra un po’ la apro e te la offro, stai calmo lo sai che diventi veramente brutto? Anche meno. Poverino non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disparato per bere, capito?“ ha ribattuto Soleil. Gianmaria ha continuato ribattendo: “Non è la tua bottiglia, non la offri a nessuno. Lei ha un po’ il dente avvelenato, vogliamo bere tutti”.

Tuttavia, la Sorgé non si è scomposta di una virgole e ha continuato: “Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche forse la apro”. Insomma, il rapporto tra i due sembrerebbe davvero essere finito.