GFVip, Gianmaria Antinolfi si sfoga contro gli autori: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo”

Gianmaria Antinolfi lo conosciamo principalmente per alcune sue storie d’amore con alcune donne dello spettacolo come Belen Rodriguez e Dayane Mello, ultima Soleil Sorgé. L’imprenditore, infatti, è entrato nella casa del GFVip per questi motivi poiché ebbe alcune copertine sui giornali proprio grazie a queste relazioni. In questi giorni, il ragazzo ha avuto modo di sfogarsi contro gli autori del reality, vediamo cosa ha detto.

LA CLIP DI PRESENTAZIONE – I telespettatori più fedeli ricorderanno sicuramente la clip di presentazione di Gianmaria. Il ragazzo, nello specifico, ha dichiarato di essere una sorta di latin lover, di saperci fare con le persone e per questo motivo amato dalle donne, anche quelle dello spettacolo. Successivamente ha fatto il nome della Rodriguez e della Mello come prova del suo modo di fare.

SOLEIL SORGÈ SMASCHERA ANTINOLFI – Tuttavia, nella casa è entrata una ex di Gianmaria, Soleil Sorgé. La ragazza ha praticamente smascherato tutti gli altarini di Antinolfi dichiarando: “Non volevo mettermi con lui perché prima di me era stato con un’amica, Dayane. Lei mi aveva messo in guardia dicendomi che tipo è, ma a lei andava bene se ci fossi uscita. Lui ha insistito e così l’ho frequentato. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa“.

GIANMARIA CONTRO LA PRODUZIONE – In questi giorni, il ragazzo ha avuto modo di confrontarsi con i suoi colleghi e ha ben pensato di sfogarsi contro la produzione. Stando alle sue parole, pare che la produzione del GFVip lo abbia in qualche modo costretto a dire qualcosa che non avrebbe mai voluto rivelare, ovvero proprio le sue storie d’amore. “Io sono molto riservato. Una persona che si fa i cavoli propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui, che io ho odiato. Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire“ riportano Isa&Chia.

“Me le hanno fatte dire perché han detto ‘la gente ti conosce per queste cose, quindi…’. Perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne. Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. Addirittura, ti dico soltanto questo, quando io ero in macchina per entrare vedevo la mia clip, ero in un hammer e da dietro vedevo lo schermo. Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto ‘dì che sei stato con questa e con quest’altra’” ha concluso Gianmaria. Tirerà fuori questa storia Signorini in puntata?