GFVip, gieffina svela di aver visto un fantasma nella casa ma non è l’unica

In occasione della giornata dedicata ad Halloween, stanno circolando strane teorie all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare, qualcuno all’interno del reality ha notato un fantasma e la cosa che più incuriosisce i fan è che non è la prima volta che accade.

GUENDA GORIA HA VISTO UN FANTASMA – Quest’anno ad accendere gli animi la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, la quale sostiene di aver visto un fantasma. Nelle ore che precedevano la sua eliminazione dalla casa del GFVip, Guenda ha dichiarato di essere su un altro pianeta di vedere cose che gli altri non vedono.

Prima di fare tale dichiarazione, la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto di aver visto vicino ad Elisabetta Gregoraci una donna mora, una figura affusolata. Come se non bastasse, la madre ha cavalcato l’onda dicendo che queste cose sono assolutamente normali per lei. Molti hanno commentato con ironia postando foto di Cristiano Malgioglio quando si nascondeva sotto un velo nero identificando in lui la figura che è rimasta nella casa. Altri, però, hanno ammesso che la questione è abbastanza inquietante.

ALTRE TESTIMONIANZE DALLA CASA – Guenda Goria non è l’unica ad aver visto un fantasma. Anche Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del GFVip, ha ammesso di averlo visto un fantasma, una donna che credeva fosse all’inizio una concorrente. La ragazza ha ripetuto più volte che “queste cose esistono” e che non si permetterebbe mai di scherzare su questo argomento.

Inoltre, la Macari è stata più volte intervistata da Barbara D’Urso su questi temi e lei ha sempre ammesso di vedere fantasmi, parenti defunti e tutte cose che normalmente gli altri non vedono.