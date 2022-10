GFVip, Ginevra Lamborghini smentisce Signorini: “La mia crisi sentimentale non c’entra nulla con Antonino Spinalbese”

Ginevra Lamborghini, nella giornata di ieri, ha smentito le recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini circa la sua vita sentimentale. Pare, infatti, che il giornalista abbia svelato che la sorella della famosa Elettra abbia concluso la sua relazione per un sentimento nei confronti di Antonino Spinalbese. Le cose, però, non starebbero proprio così.

Ginevra in crisi con il fidanzato ma non c’entra Antonino

Per comprendere al meglio questa faccenda ripercorriamo l’avventura dell’ex gieffina. La ragazza è entrata nella casa del GFVip sentimentalmente impegnata con Edoardo Casella. Nonostante la sua storia d’amore, Ginevra ha sin da subito legato con Antonino Spinalbese, con il quale non c’è mai stato nulla anche se la loro chimica era evidente agli altri colleghi nella casa.

Tuttavia, a seguito della squalifica della ragazza dopo il caso Marco Bellavia, i due non hanno potuto continuare ad esplorare questo rapporto che si era creato nelle ultime settimane. Uscita dalla casa, Ginevra è tornata dal suo fidanzato ma parlando di quest’ultimo ha ammesso di essere in crisi.

“C’è chi dice che Ginevra sia gelosa di Antonella perché in realtà sia ancora innamorata, visto che ha appena lasciato il fidanzato, di Antonino” ha dichiarato Alfonso Signorini, dando quasi per scontato che la ragazza avesse chiuso con il fidanzato a causa di un sentimento nei confronti di Antonino. Le cose, però, non starebbero proprio così e Ginevra ha voluto smentire questa fake news attraverso i suoi canali social.

Le parole di Ginevra Lamborghini

“Fake news e ho le prove. Nell’intervista di Casa Chi ho dichiarato esattamente il contrario” ha detto la ragazza su Instagram citando la sua intervista fatta proprio a Casa Chi con Sophie Codegoni. La giovane, infatti, per l’occasione disse: “Per risponderti invece alla crisi con il mio ragazzo, no, purtroppo Antonino non c’entra niente. Io ho incontrato una persona prima di entrare nella casa, ma che ha uno stile di vita diverso dal mio. L’ho incontrato prima del GF Vip ed è stata un po’ una scommessa. Anche perché io venivo da una relazione lunga. Gli ho dato una possibilità e comunque l’altra cosa che è successa è che ci siamo vissuti pochissimo prima del reality. Dopo la casa sono iniziate a comparire delle problematiche di coppia”.