GFVip, Giulia Salemi criticata sul web a causa di alcune frasi su Dayane Mello

Sono ore difficili per Dayane Mello, la quale ha trascorso quasi una giornata intera nel suo letto dopo la notizia ricevuta sul prolungamento del programma. Tuttavia, non è il comportamento di Dayane a far esplodere il web, ma quello di Giulia Salemi, la quale non ha avuto belle parole per la modella brasiliana. Ma cosa è successo? Vediamo nel dettaglio.

LA REAZIONE DI DAYANE MELLO AL PROLUNGAMENTO – Come ormai saprete, Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi da quasi una settimana che il programma non terminerà più l’8 febbraio, bensì a fine febbraio. Il conduttore, inoltre, non ha dato una scadenza precisa e questa notizia ha gettato nello sconforto più totale tutti i concorrenti, soprattutto quelli chiusi in casa da settembre. Infatti, alcuni come Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, non hanno preso bene questo prolungamento.

Anche Dayane Mello è diventata insofferente alla notizia. La modella brasiliana è mamma di una bimba piccola, Sofia, e la manca terribilmente. Non a caso, Elisabetta Gregoraci non ha accettato il prolungamento proprio per la mancanza del figlio, Nathan Falco. Sta di fatto che Dayane ha fatto preoccupare i suoi coinquilini poiché ha trascorso praticamente una giornata chiusa in sé stessa nel suo letto e non ha voluto interagire con nessuno.

LA PREOCCUPAZIONE DEI CONCORRENTI – Dayane con questo atteggiamento ha fatto preoccupare i suoi compagni di avventura, i quali hanno iniziato a domandarsi cosa fosse successo e i motivi di tale distanziamento. Nella mattinata di mercoledì, vedendola sul letto praticamente immobile, Giulia Salemi le ha chiesto come si sentisse e lei ha risposto “male”. Stefania Orlando, successivamente, ha parlato con la stessa Salemi e le ha rivelato: “Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina”.

GIULIA SALEMI CRITICATA – La risposta di Giulia Salemi, però, è stata molto criticata soprattutto sul web dove gli utenti l’hanno pesantemente accusata di essere una persona falsa ed egoista. “Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…” ha risposto la Salemi, forse non proprio la risposta sperata da Stefania Orlando, la quale era sinceramente preoccupata per Dayane. Il web non ha preso bene queste parole, Signorini ne parlerà lunedì?