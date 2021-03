GFVip, Giulia Salemi dichiara: “Avevo un conto in sospeso. Pierpaolo per me è il vincitore”

Lunedì si è concluso, dopo più di cinque mesi, il discusso Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il vincitore è stato Tommaso Zorzi, il secondo classificato Pierpaolo Pretelli e la terza in classifica Stefania Orlando. Giulia Salemi ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi.

GIULIA SALEMI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA – L’influencer ha deciso di rompere il silenzio sulla seconda partecipazione al reality show. La Salemi è stata molto criticata per aver partecipato, soprattutto dopo aver intrapreso la sua seconda relazione all’interno della casa con Pierpaolo Pretelli.

“Con il GF Vip avevo un conto in sospeso, l’edizione alla quale avevo già partecipato è stata segnata dalla relazione che ho avuto nella casa e adesso volevo tornare solo come Giulia” ha dichiarato Giulia Salemi, la quale però è consapevole di essersi in qualche modo contraddetta da sola. Il destino ha deciso diversamente per lei, mettendole sulla strada Pierpaolo Pretelli, il quale era inizialmente preso dalla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi, però, non ha dubbi su chi sia il vero vincitore di questa edizione: “Il mio vincitore è sempre stato Pierpaolo e non lo dico solo perché sono di parte. È un ragazzo oggettivamente meraviglioso con un cuore grande”. Inoltre, la ragazza ha affermato che Pretelli è l’unico ad essere stato trasparente dall’inizio senza mai parlare male di nessuno alle spalle.

GIULIA SALEMI SUL PERIODO STORICO CHE STIAMO VIVENDO – Non è semplice affrontare il periodo storico che stiamo vivendo e questo Giulia lo sa bene. La ragazza ha dichiarato di aver sofferto molto: “Ho sofferto come tutti l’isolamento e ho cercato di superarlo proprio comunicando con tutti, anche grazie ai social”. Tuttavia, adesso Giulia si sente meno sola ed è pronta a vivere la sua storia con Pretelli lontana da tutto e tutti.