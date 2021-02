GFVip, Giulia Salemi e i ritocchi estetici: la ragazza fa chiarezza

Giulia Salemi è sicuramente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip, nonostante sia uscita da una settimana circa. L’influencer si è raccontata a Verissimo e ha avuto modo di chiarire alcune questioni sulla bellezza estetica. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato la ragazza.

GIULIA SALEMI E I RITOCCHINI ESTETICI – Giulia Salemi non ha mai nascosto, anche quando si trovava all’interno del reality, di non aver chiesto aiuto al chirurgo. La ragazza ha ammesso con molta tranquillità di non aver rifatto affatto il seno nonostante abbia comunque delle “debolezze”. L’influencer ha dichiarato di non apprezzare moltissimo la forma del suo naso, tuttavia, ha preferito non toccarlo.

Insomma, la bellezza di Giulia Salemi è tutta naturale e non ha problemi a nasconderlo. L’influencer, inoltre, ha svelato di essere stata vittima di bullismo da bambina, non solo per la sua doppia nazionalità, anche a causa del monociglio. Avendo delle sopracciglia molto folte e un colore dei capelli particolarmente scuro, spesso e volentieri veniva allontanata e non riusciva mai a stringere rapporti di amicizia con gli altri bambini.

L’AMORE RITROVATO – Giulia Salemi ad oggi è felice. Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello contro una fortissima Stefania Orlando, la ragazza si è detta contenta di questa esperienza. Sicuramente la sua bellezza e il suo modo di essere avranno colpito Pierpaolo Pretelli, il quale si è innamorato di lei.

Inizialmente, la famiglia di Pierpaolo non ha accettato questa relazione, soprattutto perché avrebbero preferito la compagnia di Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, i due non hanno fatto caso a questi dettagli e hanno continuato a viversi la loro storia d’amore.