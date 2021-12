GFVip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi: lo sfogo dell’influencer

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. La coppia, infatti, si è concessa una piccola vacanza a Parigi per celebrare il loro amore e riposarsi un po’. Tuttavia, le cose non sono andate nel verso giusto proprio la prima sera nella capitale francese.

Cacciati da un ristorante

La nota influencer si è sfogata sui social come è suo solito fare e ha raccontato uno spiacevole episodio in un ristorante francese. In sostanza, la coppia aveva prenotato tempo fa un tavolo e anticipato il pagamento della cena, ma a causa di un ritardo sono stati cacciati in malo modo dai ristoratori de Il Ciel De Paris.

“I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Siamo arrivati con mezzora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno balzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già pagata settimane fa. Io sono senza parole, che maleducazione, che arroganza, che cafoni“ ha tuonato Giulia Salemi su Instagram per raccontare la vicenda.

“Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena già prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno cacciato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora! Non andate mai qua!“ ha poi concluso la giovane.

Insomma, la vacanza è partita male ma la coppia sta vivendo dei momenti molto dolci e romantici, come testimoniano le foto e i video pubblicati in questi giorni.